Continúan con gran éxito, actividades de la IV Feria del Libro de Morelia

En su charla, Zunzunegui hizo una crítica de la historia de México y la herencia que dejaron los españoles en nuestro país, en la que aprovechó para señalar que México, más que una conquista sangrienta, tiene una historia de 300 años de acuerdos, pactos, alianzas, fe y devoción, que permitieron llegar a la riqueza que hoy tiene el país, desde su arquitectura hasta su historia y pueblos mágicos.

Posterior a la presentación de Juan Miguel Zunzunegui, tocó el turno a la actriz Naian González Norvind, quien realizó una lectura dramatizada de “La Sunamita”, cuento de la escritora Inés Arredondo.

González Norvind aprovechó para agradecer la invitación a participar en la Fillm e invitó a las y los presentes a continuar disfrutando de la literatura y de las diversas expresiones artísticas. Tras su intervención en el escenario, la actriz también firmó autógrafos a los presentes.