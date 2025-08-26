Continúa revocación de licencias tipo C: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, avanza de manera firme y conforme al plan, en el programa de revocación de licencias tipo “C”, con el propósito de garantizar un sector comercial ordenado y apegado a la legalidad.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que al concluir la etapa de detección, el 31 de marzo, se identificaron 952 licencias irregulares de este tipo. Posteriormente, a finales de junio inició el proceso formal de revocación, mediante notificaciones a los propietarios, para invitarlos a que se acercaran a regularizar su situación.

Como resultado de este programa, 481 establecimientos han sido puestos en orden, mientras que al 30 de junio se mantenían 753 licencias sin regularizar.