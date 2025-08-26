Continúa pronóstico de tormentas eléctricas este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas en la ciudad de Morelia, de acuerdo con el pronóstico extendido de Meteored.mx.

Desde tempranas horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas que iniciarán en 15 °C a las 07:00 horas. Hacia el mediodía, la posibilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 70% de probabilidad de tormenta a las 14:00 horas, con una caída estimada de 6.5 mm de agua.

Durante la tarde, se mantendrán las lluvias ligeras y el cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C y 21 °C. El viento soplará principalmente desde el sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h.

Además de las precipitaciones, se alerta por niveles muy altos de radiación solar entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda evitar exposición directa al sol durante ese lapso.

Pronóstico horario destacado:

11:00 h: Lluvia débil, 21 °C, radiación UV muy alta.

14:00 h: Tormenta, 20 °C, 70% probabilidad de lluvia.

17:00 h: Lluvia débil, 21 °C.

20:00 h: Lluvia débil, 18 °C.

23:00 h: Lluvia débil, 16 °C.

La precipitación total estimada para este martes es de 9.9 mm. La recomendación general es mantener paraguas o impermeable a la mano, evitar zonas propensas a encharcamientos y protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

rmr