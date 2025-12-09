Continúa pronóstico de lluvias este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, el pronóstico del tiempo indica que en Morelia prevalecerán las lluvias, incluso tormentas eléctricas aisladas y cielos mayormente nublados, con una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 11 °C.

De acuerdo con el portal Meteored, se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde, alcanzando hasta un 80% de probabilidad, con un acumulado estimado de 3.5 milímetros. Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, principalmente entre las 14:00 y 17:00 horas.

Además, desde tempranas horas se reportó niebla densa en diversos puntos de la ciudad, la cual comenzó a disiparse cerca de las 11:00 horas. Durante la mañana, la sensación térmica osciló entre los 12° y 18 °C, mientras que por la noche el ambiente será más fresco, descendiendo hasta los 13 °C.

El viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 5 y 25 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío por la noche.

El índice de radiación solar alcanzará niveles medios a altos entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades al aire libre.

