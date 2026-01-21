Continúa pronóstico de lluvia en Morelia este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana amaneció con cielo nublado, presencia de niebla y una temperatura mínima de 7°C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante la mañana predominarán condiciones frescas, con cielo parcialmente nuboso. Para el mediodía se espera una máxima de 24°C, con intervalos de sol y posibles rachas de viento moderado, principalmente del suroeste.

Por la tarde existe una probabilidad del 30% de tormentas aisladas en la zona urbana de Morelia, acompañadas de descenso ligero de temperatura. Según el pronóstico, las lluvias podrían iniciar después de las 17:00 horas.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse y el termómetro bajará a los 11°C. Se recomienda a la población mantenerse abrigada, conducir con precaución por posibles zonas húmedas y consultar fuentes oficiales ante cualquier cambio repentino en las condiciones climáticas.

rmr