Continúa promoción de Morelia en Madrid

Madrid, España (MiMorelia.com).- Por segundo día consecutivo, el Gobierno de Morelia mantiene presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Acompañado por las secretarias de Turismo y Cultura, Thelma Aquique Arrieta y Fátima Chávez Alcaraz, respectivamente, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar sostiene una intensa agenda de promoción de la ciudad.

Como parte de la misma, el edil estuvo presente en el arranque oficial de la FITUR, cuyo marco estuvo engalanado con la presencia del Rey Felipe VI de España.