Continúa promoción de Morelia en Madrid
Madrid, España (MiMorelia.com).- Por segundo día consecutivo, el Gobierno de Morelia mantiene presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Acompañado por las secretarias de Turismo y Cultura, Thelma Aquique Arrieta y Fátima Chávez Alcaraz, respectivamente, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar sostiene una intensa agenda de promoción de la ciudad.
Como parte de la misma, el edil estuvo presente en el arranque oficial de la FITUR, cuyo marco estuvo engalanado con la presencia del Rey Felipe VI de España.
La agenda del presidente Alfonso Martínez continuará este jueves con reuniones de trabajo con empresarios turísticos, tour operadores y autoridades europeas, para seguir afianzando la promoción de Morelia como un destino atractivo para vacacionar, pero también para invertir.
En este sentido, el Alcalde recordó que el Gobierno de Morelia participa en la FITUR con un stand de la Secretaría de Turismo, en el cual promueven la riqueza cultural de la capital, asimismo, se sostienen citas de trabajo ya pactadas con decenas de empresas internacionales enfocadas al turismo.
Asimismo la Comisión Fílmica de Morelia, cuenta con un espacio especial para la promoción de la capital michoacana. El objetivo es posicionar al municipio como un destino para la producción de películas.
Alfonso Martínez resaltó que aunado al trabajo de gestión, el equipo del Gobierno de Morelia estará presente en exposiciones y conferencias que permitan mejorar aún más la estrategia turística, en beneficio de miles de morelianas y morelianos que obtienen ingresos por el turismo.
RYE-