Continúa la búsqueda del responsable del puesto de pirotecnia incendiado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente se continúa buscando al dueño del puesto de pirotecnia que presentó un incendio ubicado en la avenida Pedregal, subrayó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
Durante una entrevista colectiva, el comisionado indicó que en este incidente registrado el domingo, los elementos de la Policía Morelia se aproximaron al lugar, donde los comerciantes de la zona les señalaron que no conocían la identidad del responsable.
“Nos comentaron que era un vendedor temporal, por lo cual no pertenece a la organización de comerciantes de la zona; posterior al incidente trataron de localizarlo, pero no se ha encontrado (…)”, señaló.
Aunado a esto, compartió que continúan dándole seguimiento al caso para sancionar y en su caso deslindar responsabilidades en materia penal, ya que además del delito de venta de pirotecnia se suma el delito de daño en las cosas.
Alarcón Olmedo añadió que siguen los operativos de retiro de pirotecnia en la vía pública y en los mercados de Morelia, los cuales se realizan en coordinación con la SEDENA.
BCT