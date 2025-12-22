Continúa la búsqueda del responsable del puesto de pirotecnia incendiado en Morelia

Durante una entrevista colectiva, el comisionado indicó que en este incidente registrado el domingo, los elementos de la Policía Morelia se aproximaron al lugar, donde los comerciantes de la zona les señalaron que no conocían la identidad del responsable.

“Nos comentaron que era un vendedor temporal, por lo cual no pertenece a la organización de comerciantes de la zona; posterior al incidente trataron de localizarlo, pero no se ha encontrado (…)”, señaló.