Continúa "huachicoleo" de agua en la presa de Umécuaro, denuncian

Dijo que en esta tenencia hay tres presas, la de Loma Caliente, Umécuaro y Cointzio, y que la principal fuente de turismo es la presa de Umécuaro que se encuentra en un nivel del 30%.

"Necesitamos apoyo para sentirnos más protegidos", dijo, al tiempo que informó que se han reunido con vecinos de Nieves, Loma Caliente, Hojas Secas, y Umécuaro.

"Hice el reporte pero me dicen que no me pueden ayudar en estos temas, yo también quisiera que nos apoyen como en Pátzcuaro, que haya unidades fijas", dijo.

Por otra parte aseveró que la Policía de Morelia les ha respaldado con seguridad y que la Guardia Nacional y militares le han acompañado a la reunión con los ejidos.

"Queremos, no que dejen de utilizar el agua, sino que se lleva y se midan la cantidades agua", agregó.

Añadió que no están en contra de eso, "son fuentes de empleo para nuestra tenencia pero que se regule".

Y es que los habitantes señalan como responsables a productores agrícolas de la zona que siembran aguacate o berries; "me ha tocado acudir, vamos y tratamos de pararlas pero es un tema delicado, todos los días recibo mensajes de gente que me indica que hay piperos llevándose el agua", dijo.

Detalló que los reportes del 2018 se hicieron directo a la Conagua pero no han hecho caso y el efecto es devastador para el abastecimiento del vital líquido pues si los siguen saqueando "perderemos la principal fuente de empleo".

rmr