Continúa CFE sin atender problemática que genera Central Geotérmica de Los Azufres: pueblos originarios se manifiestan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comunidades indígenas se manifiestan la tarde de este martes para denunciar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha atendido la problemática de contaminación y salud que ha ocasionado la Central Geotermoeléctrica de Los Azufres, en el oriente de Michoacán.
A las afueras de las instalaciones de la CFE en la Ventura Puente, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que se ha denunciado que la institución no ha “tomado con seriedad la crisis de salud que prevalece en el oriente de Michoacán”, por lo que exhortan a un suministro de agua no contaminada a los pueblos indígenas y atención a los pacientes con enfermedades renales.
Apuntaron que la Comisión Federal de Electricidad anteriormente acordó que se revisarían las instalaciones; sin embargo, denuncian que no han intervenido en el lugar hasta la fecha.
En voz de Pável Ulianov Guzmán Macario, el CSIM señaló que la salud de los pobladores está comprometida, esto debido a la contaminación de metales pesados en los ríos y las deficiencias en el manejo de residuos tóxicos.
Asimismo, señalaron una presunta omisión institucional por parte de la Secretaría de Salud, así como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al haber una falta de supervisión, permitiendo la supuesta contaminación de la CFE.
Por lo anterior, advirtieron que de no tener una atención por parte del organismo federal, por decisión de asamblea de autoridades tradicionales, se bloquearán carreteras en los próximos días al interior de la entidad para exigir una solución a la problemática de las comunidades otomíes.
RPO