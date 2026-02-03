Continúa CFE sin atender problemática que genera Central Geotérmica de Los Azufres: pueblos originarios se manifiestan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comunidades indígenas se manifiestan la tarde de este martes para denunciar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha atendido la problemática de contaminación y salud que ha ocasionado la Central Geotermoeléctrica de Los Azufres, en el oriente de Michoacán.

A las afueras de las instalaciones de la CFE en la Ventura Puente, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que se ha denunciado que la institución no ha “tomado con seriedad la crisis de salud que prevalece en el oriente de Michoacán”, por lo que exhortan a un suministro de agua no contaminada a los pueblos indígenas y atención a los pacientes con enfermedades renales.

Apuntaron que la Comisión Federal de Electricidad anteriormente acordó que se revisarían las instalaciones; sin embargo, denuncian que no han intervenido en el lugar hasta la fecha.

En voz de Pável Ulianov Guzmán Macario, el CSIM señaló que la salud de los pobladores está comprometida, esto debido a la contaminación de metales pesados en los ríos y las deficiencias en el manejo de residuos tóxicos.