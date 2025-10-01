Continúa ASM con supervisión de obras públicas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), encabezada por su titular, Marco Antonio Bravo Pantoja, continúa fortaleciendo sus acciones de supervisión directa de obra pública estatal y municipal, como parte de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

El auditor superior, acompañado por personal técnico de la ASM, realizó un recorrido de verificación y supervisión de trabajos de pavimentación en diversas comunidades y colonias de Morelia, entre ellas Puerto del Madroño, Tiníjaro, Ampliación San Pascual y colonia Centenario, a fin de constatar en campo el avance de las obras y la correcta aplicación de los recursos destinados a infraestructura.