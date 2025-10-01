Continúa ASM con supervisión de obras públicas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), encabezada por su titular, Marco Antonio Bravo Pantoja, continúa fortaleciendo sus acciones de supervisión directa de obra pública estatal y municipal, como parte de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.
El auditor superior, acompañado por personal técnico de la ASM, realizó un recorrido de verificación y supervisión de trabajos de pavimentación en diversas comunidades y colonias de Morelia, entre ellas Puerto del Madroño, Tiníjaro, Ampliación San Pascual y colonia Centenario, a fin de constatar en campo el avance de las obras y la correcta aplicación de los recursos destinados a infraestructura.
Al respecto, Bravo Pantoja destacó que este ejercicio constituye un acto de responsabilidad institucional que busca acompañar, orientar y coadyuvar con los gobiernos locales para garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales y en obras concluidas con calidad. “La obra pública representa el rostro más visible de los gobiernos municipales y estatales. Desde la Auditoría Superior de Michoacán asumimos la convicción de acompañar a los municipios en su labor, ofreciendo capacitación y orientación, pero también ejerciendo con firmeza nuestra función fiscalizadora”, subrayó el auditor superior.
Asimismo, fue enfático al señalar que, donde se detecten irregularidades, serán señaladas con oportunidad y rigor técnico. “La omisión también es corrupción; la transparencia es un principio irrenunciable”, recalcó.
Reiteró que el compromiso de la ASM es prevenir desviaciones, fortalecer la confianza institucional y asegurar que los recursos públicos se conviertan en obras que transformen la vida de las y los michoacanos.
Con estas visitas de campo, la Auditoría Superior reafirma su propósito de trabajar con responsabilidad, cercanía y transparencia, para que cada obra concluida sea testimonio de un servicio público responsable.
