Continúa abierta la convocatoria a Desfiles de Catrinas y Catrines de SeCultura Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (Secultura) reitera la invitación a la ciudadanía en general para participar en la edición 2025 del Desfile de Catrinas y Catrines, que se realizará el próximo primero de noviembre en el centro histórico.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que la convocatoria para participar en este magno evento cerrará el próximo 30 de octubre, por lo que invitó a las y los interesados a realizar su registro en línea a través del siguiente enlace: https://acortar.link/XurOA4

De acuerdo con la convocatoria, las y los participantes deberán portar vestimenta apegada a la imagen tradicional de la Catrina o Catrín, incluyendo estilos coloniales o regionales, así como portar sombrero o estolas con plumas, ir maquilladas y maquillados en rostro y extremidades.