Contabilizan más de 3 mil 500 accidentes viales en Morelia este año; 32, con saldo fatal

Sobre los factores, comentó que influyen distintos aspectos: manejar a exceso de velocidad, el consumo irresponsable de alcohol y la falta de reforzamiento en la expedición de licencias de conducir, explicó.

Sobre el tipo de vehículo que mayormente se ve involucrado en los accidentes, destacó que son las motocicletas, lo cual atribuyó a la facilidad con la que pueden adquirirse y a que, en muchos casos, las y los usuarios no cuentan con la habilidad ni la experiencia necesaria para transitar por las calles.

"Lo hemos observado con personas que salen de comprar la moto y el primer día que la utilizan ya tienen un accidente. Un caso muy lamentable, en la que una pareja perdió la vida, se registró este año en la Calzada Juárez. La acababan de comprar, no midieron la velocidad, salieron proyectados y perdieron la vida […]", indicó.

Aunado a esto, detalló que ejemplos como este representan situaciones críticas y lamentables, por lo cual hizo énfasis en seguir aplicando el reglamento de tránsito con mayor rigurosidad.

Por consiguiente, este medio de comunicación cuestionó a Alarcón Olmedo sobre si, desde su perspectiva, también se debe reforzar el proceso de expedición de licencias.

Sobre el tema, el comisionado recordó que hace algunos años, para tramitar una licencia, se aplicaba tanto un examen práctico como uno escrito, supervisados por un perito que evaluaba las habilidades y conocimientos de la persona solicitante.