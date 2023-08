Constructores de quinta etapa de Villas del Pedregal cumplen normativa: secretario

Los constructores, dijo, cumplen con los procesos de autorización “y si la percepción que se tiene de un asentamiento de ese tipo puede parecernos incorrecta, creo que la gran tarea que debemos tener los que estamos en la administración pública, sobre todo los que fueron o son diputados, modificar la norma para que este tipo de asentamientos sean más humanos, se integren mejor a la ciudad y sea más equitativa, más inclusiva y más humana”.

Mientras negó que se le haga un favor a los desarrolladores de este fraccionamiento, “no veo en qué se le pueda favorecer, somos muy cuidadosos de la norma y de su respeto”.

Asimismo, dijo que los problemas que históricamente se han presentado por la falta de servicios, en este momento han sido subsanados.

“Si la norma urbana permite esos asentamientos y establecemos en el colectivo que no son correctos, trabajemos en la modificación de la norma urbana, pero me llama la atención que quienes han estado en el Legislativo hoy se manifiesten de una manera tan tajante y en su momento no trabajaron en esa parte”.

Agregó que el abastecimiento de agua está resuelto pues tiene un pozo el C5 que da 40 litros por segundo y que la segunda quincena de agosto arrancará el pozo 8, que dotará entre 40 y 50 litros por segundo.

Agregó que la superficie a fraccionar de la etapa 5-7 es de 12 hectáreas; y hay otras 50 hectáreas para la 5-8, 5-9- y 5-10.

RYE