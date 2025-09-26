Construcción del teleférico de Morelia incluirá jornadas nocturnas: Gladyz Butanda

En coordinación con la Guardia Civil y la Policía Morelia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad habilitó vías de circulación alternas a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, en la calle Jesús Solórzano Dávalos, donde la circulación será en doble sentido.

Ello permitirá desahogar el tráfico vehicular en la avenida Madero, en su cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde la circulación es parcial por la construcción de la Estación 4 del teleférico de Morelia.

Gladyz Butanda se dijo consciente del malestar ciudadano que pueden llegar a causar obras de esta magnitud, ante lo que sostuvo que la dependencia a su cargo procurará no alterar el tránsito vehicular en las zonas donde se edificarán torres y estaciones del teleférico.

Finalmente, refirió que en la construcción de este nuevo medio de transporte aéreo se reporta un avance del 41.08 por ciento, lo que representa un progreso mayor al establecido en el proyecto inicial.