Conquista Aula Vocal al público durante concierto del Festival Navideño de Música de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la sexta sesión del Festival Navideño de Música de Morelia, la agrupación Aula Vocal deleitó a las y los asistentes que se dieron cita en las instalaciones del Santuario del Niño de la Salud.

Con composiciones de Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, se contó con la participación musical de José Manuel Tapia Olarra, Tonantzin Ortega y Raúl Maldonado Lobato.

Dividido en tres secciones, el concierto estivo amenizado por algunas cantatas de música clásica, con la interpretación de una traducción de una obra compuesta para órgano.