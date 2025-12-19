Conquista Aula Vocal al público durante concierto del Festival Navideño de Música de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la sexta sesión del Festival Navideño de Música de Morelia, la agrupación Aula Vocal deleitó a las y los asistentes que se dieron cita en las instalaciones del Santuario del Niño de la Salud.
Con composiciones de Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, se contó con la participación musical de José Manuel Tapia Olarra, Tonantzin Ortega y Raúl Maldonado Lobato.
Dividido en tres secciones, el concierto estivo amenizado por algunas cantatas de música clásica, con la interpretación de una traducción de una obra compuesta para órgano.
La tercera parte del concierto se dedicó a la interpretación de canciones de corte novohispana, hispanoamericana para culminar el concierto con la interpretación de villancicos.
Este jueves, el Festival Navideño de Música de Morelia continúa a las 20:00 horas en el Templo del Carmen con un concierto a cargo de la agrupación Nexus In Crescendo.
mrh