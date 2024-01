¿Conoces la historia de vida de Marbella Romero?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marbella Romero, quien inició a temprana edad en una escuela taurina, dijo que la fiesta de los toros requiere una preparación física, técnica, mental y teórica pues “la preparación de un torero es como la de un atleta de alto rendimiento, debe estar muy bien físicamente para que el miedo no lo absorba, porque como dijo Jorge de Jesús 'El Glison', ‘el miedo es el primer invitado a la fiesta’ se debe estar preparado para vencerlo con seguridad'”.

La preparación fue fundamental, “fueron muchas cornadas y cates, a mí me tocó un momento difícil porque todavía había machismo, no había muchas oportunidades de que los ganaderos invitaran a practicar en el campo; (las personas) se burlaban de ti, estaban esperando que una becerra te diera una maroma, que no triunfaras, mucha gente iba a verte torear por el morbo, pero afortunadamente siempre estuve convencida de que era lo que quería”.

Fue aplicada, no se desvelaba, no iba a fiestas, era supervisada por nutriólogo, “obviamente tenía que estar al 1000% preparada y fue bien bonito”.

Primero fue becerrista, luego novillera y al fin matadora de toros, “es como una profesión: tomas la alternativa con todos los honores”.