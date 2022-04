¿Conoces la biodiversidad de Morelia? SIRUKI te lleva a pajarear y mucho más

¿Nos podrías contar la historia de SIRUKI EDUCACIÓN AMBIENTAL, A.C.?

Trabajé más de diez años en una escuela en Morelia, coordinando la parte de educación ambiental, y fue muy bueno, aprendí mucho. Después me dieron ganas de compartir todo ese aprendizaje y todo lo que tiene que ver con los árboles, las plantas y la biodiversidad de la ciudad con más gente.

Renuncié y me fui a trabajar en el Cerro del Punhuato durante un año y medio. Ahí con una amiga con quien laboré, dijimos: “sería bien padre compartir con mucha gente lo que está ocurriendo aquí en el cerro, que está bonito, que hay muchos árboles nativos”. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer la asociación.

Al final fuimos tres los fundadores: mi compañera María de la Paz, Adrián y yo. Formalmente SIRUKI EDUCACIÓN AMBIENTAL, A.C. surgió en el año 2014 y el nombre es muy interesante, porque es una palabra purépecha que significa hormiga. Justo lo pusimos porque Paz y yo coincidimos en la facultad, y siempre nos veían muy activas y los maestros decían: “¡Ay!, ese par de hormiguitas, siempre andan haciendo cosas”.

El eslogan es “Acciones pequeñas, grandes cambios”, porque lo que nos gusta de las hormigas es su constancia, organizadas y trabajadoras. Somos muy poquitos, todos damos trabajo voluntario, la mayoría son profesores y yo tengo algunos proyectos independientes; es nuestra plataforma de hacer cosas que nos gusta compartir con la gente.

Nuestros espacios de trabajo son todas las áreas verdes de la ciudad e instituciones. Por supuesto, se tramitan permisos para poder ingresar, como en la Universidad Latina de América, el bosque Lázaro Cárdenas, el bosque Cuauhtémoc y el Zoológico de Morelia.

¿A qué se dedica esta asociación?

Buscamos que la ciudadanía conozca y valore la biodiversidad que está aquí, porque a veces si tú le preguntas a alguien “¿qué árboles conoces?”, puede decir: “ah, pues mi abuelita tiene un limón, o un guayabo, o un mango”, casi siempre son especies introducidas. Lo que ocurre es que no conocemos o no nos hemos acercado a ubicar especies nativas, como la Pochota, el Papelillo, el Tepame, la Parotilla, esos son nombres de árboles de Morelia.

¿Y por qué no las conocemos? Pienso que la razón es que hay una distancia y desconexión con la biodiversidad de la ciudad. Parte de nuestra misión es promover y sensibilizar a la gente que se reencuentre con la naturaleza. De la mano podemos platicar sobre temas como la composta, la separación de residuos o de las aves, para hacer a los ciudadanos conscientes y educados ambientalmente.

A veces no hemos encontrado nuestras razones para actuar a favor de la naturaleza, porque me he dado cuenta de que muchas personas no han tenido la oportunidad de estar en áreas verdes, o quizás alguien creció desde niño o niña en edificios, sin acceso a la naturaleza.