Conoce Paseo de Andalucía: casas con descuentos y amenidades únicas al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paseo de Andalucía es un conjunto habitacional ubicado al sur de Morelia, a solo unos minutos de Altozano, que ofrece actualmente un descuento directo de 200 mil pesos en el precio de lista de sus viviendas, disponible para los prototipos Catania, Vizcaya, Trento y Argos.
Además, este beneficio puede acumularse con otros descuentos al realizar el pago de contado a 15 o 30 días, según el caso, lo que representa una oportunidad atractiva para quienes buscan adquirir su hogar en una de las zonas con mayor desarrollo de la ciudad.
Cabe resaltar que otros de los aspectos que distinguen a Paseo de Andalucía son sus amenidades, ya que ofrecen una experiencia integral de comodidad, seguridad y conexión con la naturaleza. La primera de ellas es su caseta de vigilancia, considerada una amenidad esencial, ya que brinda certeza y tranquilidad a las y los residentes desde el momento en que adquieren una propiedad en el conjunto habitacional.
No obstante, la principal amenidad con la que se cuenta es la casa club, un espacio pensado para la convivencia y los eventos sociales. Cuenta con capacidad para aproximadamente 30 personas y se compone de dos niveles que incluyen un gimnasio básico, sanitarios, tarjas y áreas para calentar alimentos.
Los residentes de esta primera etapa de casas y departamentos pueden hacer uso de este espacio con previa reservación. Las reuniones pueden realizarse con total libertad, siempre y cuando concluyan en el horario establecido; esto con la finalidad de mantener la armonía del fraccionamiento.
A un costado de la casa club se encuentra un arroyo natural que aporta una experiencia inmersiva y un ambiente de descanso, ideal para desconectarse del ajetreo urbano. Este espacio también cuenta con un fogatero, perfecto para disfrutar reuniones al aire libre.
Entre las amenidades familiares, destaca la zona de juegos infantiles, rodeada por un andador debidamente cercado para garantizar la seguridad de niñas y niños. Frente a esta área se encuentra otro espacio recreativo, así como un área de juegos para mascotas, pensada para que los perros puedan correr y socializar de manera segura.
Con esta combinación de descuentos y amenidades, Paseo de Andalucía se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan una vivienda que combine confort, áreas naturales y seguridad sin alejarse de la ciudad. El hogar de tus sueños te espera, contáctate al 443 108 7652.
rmr