Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para que los asistentes disfruten en armonía del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitará 20 accesos por los que se podrá ingresar y en los que se realizarán revisiones con arcos detectores de metal.
El personal de seguridad instalará accesos para los asistentes a lo largo de la avenida Francisco I. Madero, iniciando por dos arcos entre las calles Allende y Mariano Michelena (cerca del monumento a Lázaro Cárdenas), equipos de revisión de pertenencias se encontrarán también en las calles colindantes a la citada avenida:
Francisco Zarco
León Guzmán
Guillermo Prieto
Benito Juárez
Dos accesos en Morelos Norte
Dos accesos en Cuautla
Belisario Domínguez
Dr. Miguel Silva
Luis Moya
Sor Juan Inés de la Cruz
Juan José de Lejarza
Vasco de Quiroga
Morelos Sur
Cerrada Hidalgo
Abasolo
Personal de la Guardia Civil estará revisando mochilas y pertenencias de quienes ingresen a la avenida Madero, con el fin de garantizar la seguridad multitudinaria, por ello se informa que está prohibido el acceso con: armas de fuego, fuegos pirotécnicos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y drones.
La vigilancia general constará de un importante despliegue interinstitucional coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
RPO