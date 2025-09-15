Morelia

Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia

Desplegados a lo largo de la avenida Madero, desde el Monumento hasta Las Tarascas
CYNTHIA ARROYO
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para que los asistentes disfruten en armonía del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitará 20 accesos por los que se podrá ingresar y en los que se realizarán revisiones con arcos detectores de metal.

El personal de seguridad instalará accesos para los asistentes a lo largo de la avenida Francisco I. Madero, iniciando por dos arcos entre las calles Allende y Mariano Michelena (cerca del monumento a Lázaro Cárdenas), equipos de revisión de pertenencias se encontrarán también en las calles colindantes a la citada avenida:

  • Francisco Zarco

  • ⁠León Guzmán

  • ⁠Guillermo Prieto

  • ⁠Benito Juárez

  • ⁠Dos accesos en Morelos Norte

  • ⁠Dos accesos en Cuautla

  • ⁠Belisario Domínguez

  • ⁠Dr. Miguel Silva

  • ⁠Luis Moya

  • ⁠Sor Juan Inés de la Cruz

  • ⁠Juan José de Lejarza

  • ⁠Vasco de Quiroga

  • ⁠Morelos Sur

  • ⁠Cerrada Hidalgo

  • ⁠Abasolo

Personal de la Guardia Civil estará revisando mochilas y pertenencias de quienes ingresen a la avenida Madero, con el fin de garantizar la seguridad multitudinaria, por ello se informa que está prohibido el acceso con: armas de fuego, fuegos pirotécnicos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y drones.

La vigilancia general constará de un importante despliegue interinstitucional coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

