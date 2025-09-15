Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para que los asistentes disfruten en armonía del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitará 20 accesos por los que se podrá ingresar y en los que se realizarán revisiones con arcos detectores de metal.

El personal de seguridad instalará accesos para los asistentes a lo largo de la avenida Francisco I. Madero, iniciando por dos arcos entre las calles Allende y Mariano Michelena (cerca del monumento a Lázaro Cárdenas), equipos de revisión de pertenencias se encontrarán también en las calles colindantes a la citada avenida: