Conoce las actividades para celebrar el Amor y la Amistad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Llegó el mes de febrero y con ello mucho amor que dar y para recibir; el Gobierno de Michoacán alista diversas actividades para el Día del Amor y la Amistad y MIMORELIA.COM te las detalla para que no te pierdas ninguna y convenzas a tu amor de dar el verdadero sí o participar en los bodorrios ficticios.

Bodas masivas en 33 sedes de la entidad en diversos municipios y comunidades indígenas, el arte y la cultura mezclada con un picnic con música romántica y para bailar, hasta contar con Registro Civil en el Zoológico de Morelia para casarse de verdad y bodorrias ficticias donde las jirafas se convierten en los testigos estrellas para sellar el amor.

Bodas masivas y gratuitas

Con la premisa de no pagar por el juez o la jueza, el Registro Civil de Michoacán alista las bodas masivas.

"Te quieres casar conmigo" para el próximo 14 de febrero; 33 sedes en diversos puntos de la entidad y con el acompañamiento de más de dos mil 100 parejas, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que esta actividad no tiene costo y únicamente deben reunir los requisitos las y los interesados.

Estos señaló son ser mayores de 18 años, tener los exámenes prenupciales o un certificado médico no mayor a 15 días, identificación oficial y dos testigos con identificación oficial; en el caso de Morelia, dijo, se tiene que tener el comprobante de asistencia matrimoniales que proporciona el Consejo Estatal de Población; otros requisitos generales son en caso de estar divorciados o viudos, llevar las actas de divorcio o de defunción, además de que los extranjeros deberán apostillar la documentación que se requiera.

Tan solo en Morelia, indicó, se prevén 200 parejas, quienes darán el sí en la Plaza Ecuestre a José Ma. Morelos y Pavón, mejor conocido como El Caballito.

Recordó que los costos de las bodas, en días hábiles, es de 850 pesos, en días inhábiles incrementa a mil 900, pero que el 14 de febrero, en las bodas masivas serán completamente gratuitas.

Bodorrios ficticios con testigos de lujo

El Parque Zoológico "Benito Juárez" no se queda atrás en este día y alista tres actividades que llenarán el ambiente de mucho amor.

El director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, precisó que por primera vez habrá un módulo del Registro Civil y las y los interesados podrán casarse de verdad. Las "bodas reales", comentó, se llevarán a cabo de las 14:00 a las 16:00 horas y, en caso de haber mucha demanda, se ampliará el horario.

Pero la mayor atracción, no de ahora, sino de años, es la kermés donde los bodorrios ficticios son los más importantes, porque los testigos de lujo son las jirafas. Con un costo de 200 pesos, mencionó, se llevará a cabo de 12:00 a 16:00 horas.

La cena por el Día del Amor y la Amistad es otra de las actividades que se realizarán en un horario de 18:30 a 22:00 horas; la cena es de cuatro tiempos que contempla crema, entrada, plato fuerte y postre, además de una botella de vino, música en vivo y la experiencia de estar en el Zoológico en este día mágico. El costo es de dos mil 300 pesos.

Además, las parejas que vengan podrán ir al bosque de Selva Mexicana y en el puente del amor colocar su candado y, en una cajita dejar la llave, la cual se unirá a la estrategia de generar estatuas de los animales que hay en el Zoológico.

Picnic cantando al amor

El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO) es otro de los lugares que tendrá actividades. De acuerdo a la directora, Liliana Gil García, el viernes 13 de febrero se llevará a cabo el picnic a partir de las 19:30 horas, en el Jardín Ventura Puente, frente al Orquidiario, donde habrá manteles, mesas, comida, bebidas y todo lo que se requiera para una noche inolvidable de música en vivo y para cantar canciones de amor y de desamor.