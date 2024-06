Conoce la historia de “Ticha” la reina Pride 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo era fiesta y algarabía, previo a la marcha del Orgullo Pride, Identidades diversas se dieron cita con las más variadas vestimentas, las faldas largas y cortas, y los diseños más extravagantes eran portados por personas de todas las edades, ángeles, duendes, hadas, sirenas, reyes, reinas, princesas, todo pudo ser por unas horas.

Aquí coronaron como reina a Hortensia Guadalupe, una mujer trans, que nació hombre y quien compartió con MiMorelia.com, que desde los 3 años manifestaba su gusto por jugar con las muñecas, a crecer le gustaban los hombres y a los nueve empezó a comportare como niña.

Ella trabajaba recogiendo basura en la “zona rosa”, hacía el servicio de limpieza, “yo vivía atrás en una vecindad (…) trabajé en una panadería, me hacían mucho bulliyng, me fui a hacer aseo con mujeres trans, no me enseñaron a vestirme pero yo veía”.