Morelia

¡Conoce al nuevo bebé jirafa! Zoológico de Morelia te lo presenta en vivo

¡Conoce al nuevo bebé jirafa! Zoológico de Morelia te lo presenta en vivo
MIMORELIA.COM
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva cría de jirafa nació el pasado sábado 13 de diciembre en el Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia. El nacimiento ocurrió de forma natural, a las 10:00 horas, y sin asistencia humana, confirmaron fuentes del recinto.

Te puede interesar:
¡Nuevo habitante! Nace jirafita en el zoo de Morelia
¡Conoce al nuevo bebé jirafa! Zoológico de Morelia te lo presenta en vivo

Esta etapa inicial es crucial para evaluar su desarrollo, especialmente su capacidad para caminar, alimentarse y mantener estables sus signos vitales. De acuerdo con personal del zoológico, el nuevo integrante ya superó la fase más delicada.

Este martes por la mañana, el zoológico invitará al público a conocer a la cría a través de una transmisión en vivo por redes sociales. “El Niño Dios nos dejó un regalo maravilloso y lo queremos compartir contigo”, publicaron en su página oficial.

Cabe recordar que el nacimiento forma parte de los esfuerzos de conservación de la especie jirafa reticulada, y se suma al caso de Kawi, una hembra nacida en abril de este mismo año, hija de Dulce y Porfirio.

BCT

Morelia
Zoológico de Morelia
cría de jirafa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com