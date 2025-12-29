¡Conoce al nuevo bebé jirafa! Zoológico de Morelia te lo presenta en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva cría de jirafa nació el pasado sábado 13 de diciembre en el Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia. El nacimiento ocurrió de forma natural, a las 10:00 horas, y sin asistencia humana, confirmaron fuentes del recinto.
Esta etapa inicial es crucial para evaluar su desarrollo, especialmente su capacidad para caminar, alimentarse y mantener estables sus signos vitales. De acuerdo con personal del zoológico, el nuevo integrante ya superó la fase más delicada.
Este martes por la mañana, el zoológico invitará al público a conocer a la cría a través de una transmisión en vivo por redes sociales. “El Niño Dios nos dejó un regalo maravilloso y lo queremos compartir contigo”, publicaron en su página oficial.
Cabe recordar que el nacimiento forma parte de los esfuerzos de conservación de la especie jirafa reticulada, y se suma al caso de Kawi, una hembra nacida en abril de este mismo año, hija de Dulce y Porfirio.
BCT