¡Conoce al nuevo bebé jirafa! Zoológico de Morelia te lo presenta en vivo

Esta etapa inicial es crucial para evaluar su desarrollo, especialmente su capacidad para caminar, alimentarse y mantener estables sus signos vitales. De acuerdo con personal del zoológico, el nuevo integrante ya superó la fase más delicada.

Este martes por la mañana, el zoológico invitará al público a conocer a la cría a través de una transmisión en vivo por redes sociales. “El Niño Dios nos dejó un regalo maravilloso y lo queremos compartir contigo”, publicaron en su página oficial.