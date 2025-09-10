¡Conoce a los bebés del zoológico de Morelia! Van 61 nacimientos en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia reporta 61 nacimientos registrados a lo largo de este 2025, los cuales representan un importante logro en materia de conservación, bienestar animal y reproducción bajo cuidado humano.

“Estos nacimientos son el resultado del compromiso y profesionalismo del equipo de médicos veterinarios, biólogos y cuidadores, así como del trabajo especializado del área de Nutrición, que garantiza una dieta balanceada para cada especie”, señaló Selene Maldonado López, subdirectora operativa del recinto.

El zoológico ha logrado el nacimiento de dos emús, la segunda reproducción exitosa de la especie en esta administración. El mayor índice de nacimientos se ha registrado en el acuario, con los godeidos, y en el área de mamíferos, debido al gran número de ejemplares.