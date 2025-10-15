Conmemoran en Morelia el Día Estatal contra la Discriminación con la Cruzada por la Inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "No hay desarrollo posible mientras existan personas al margen, ni democracia real si hay voces que no son escuchadas […]", señaló Claudia Morales, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En el marco del Día Estatal contra la Discriminación, se realiza en la Plaza Valladolid de Morelia la Cruzada por la Inclusión, evento que reúne a más de 50 instituciones con actividades totalmente gratuitas enfocadas en la prevención de la discriminación.

Durante la inauguración, Nohemí Hinojosa Castillejo, directora general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (Coepredv), destacó que las actividades se desarrollarán este día en la Plaza Valladolid hasta las 16:00 horas, y se tiene presencia de instituciones educativas, además del DIF Estatal, el Coepredv, Bienestar federal y estatal, así como Sipinna.