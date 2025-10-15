Conmemoran en Morelia el Día Estatal contra la Discriminación con la Cruzada por la Inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "No hay desarrollo posible mientras existan personas al margen, ni democracia real si hay voces que no son escuchadas […]", señaló Claudia Morales, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
En el marco del Día Estatal contra la Discriminación, se realiza en la Plaza Valladolid de Morelia la Cruzada por la Inclusión, evento que reúne a más de 50 instituciones con actividades totalmente gratuitas enfocadas en la prevención de la discriminación.
Durante la inauguración, Nohemí Hinojosa Castillejo, directora general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (Coepredv), destacó que las actividades se desarrollarán este día en la Plaza Valladolid hasta las 16:00 horas, y se tiene presencia de instituciones educativas, además del DIF Estatal, el Coepredv, Bienestar federal y estatal, así como Sipinna.
"Este evento tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de la discriminación, mediante actividades culturales, charlas y stands informativos […]", precisó.
Hinojosa Castillejo subrayó que la discriminación por origen étnico, edad, religión, apariencia física, condición económica o cualquier otro aspecto sigue siendo una realidad, por lo que aún queda trabajo por hacer para erradicar cualquier forma de exclusión.
Por su parte, Claudia Morales reiteró que "la igualdad no se proclama, se construye todos los días", y enfatizó que no es posible hablar de desarrollo mientras existan personas al margen.
Al cierre del evento, la titular del Coepredv entregó reconocimientos a colectivos y personas que han impulsado una cultura de no discriminación, al promover la igualdad y la inclusión en Michoacán.
