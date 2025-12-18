Congreso podría revalorar propuesta de Morelia para rentar el Palacio Municipal

La decisión de revalorar las propuestas surge después de que la Legislatura, en noviembre pasado, rechazara ambas iniciativas dentro de la Ley de Ingresos 2026 de la capital. En aquel momento, diputados como Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Comisión de Presupuesto, argumentaron que la propuesta de renta carecía de transparencia sobre el destino de los recursos, mientras que la de la policía fue tachada de “privatización” de un servicio público.

Anaya Orozco confirmó que el presidente municipal enviará documentación que subsane las carencias informativas, lo que permitirá a los legisladores retomar el análisis técnico y jurídico de la viabilidad de ambas medidas financieras.

"Va a llegar nuevamente a comisiones y sí se va a volver a analizar para ver la viabilidad ya con toda esa información que nos envió. No había el soporte necesario, entonces lo estamos esperando", afirmó el legislador, señalando que la falta de soporte inicial fue el principal obstáculo para su aprobación.