Congreso podría revalorar propuesta de Morelia para rentar el Palacio Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La polémica propuesta del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para rentar el histórico Palacio Municipal y cobrar por el servicio de policía en eventos privados podría tener un segundo aire en el Congreso del Estado de Michoacán. El diputado Alfredo Anaya Orozco, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, reveló que ambos temas regresarán a comisiones para ser reanalizados, luego de que el ayuntamiento enviara la información de soporte que previamente había sido requerida.
La decisión de revalorar las propuestas surge después de que la Legislatura, en noviembre pasado, rechazara ambas iniciativas dentro de la Ley de Ingresos 2026 de la capital. En aquel momento, diputados como Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Comisión de Presupuesto, argumentaron que la propuesta de renta carecía de transparencia sobre el destino de los recursos, mientras que la de la policía fue tachada de “privatización” de un servicio público.
Anaya Orozco confirmó que el presidente municipal enviará documentación que subsane las carencias informativas, lo que permitirá a los legisladores retomar el análisis técnico y jurídico de la viabilidad de ambas medidas financieras.
"Va a llegar nuevamente a comisiones y sí se va a volver a analizar para ver la viabilidad ya con toda esa información que nos envió. No había el soporte necesario, entonces lo estamos esperando", afirmó el legislador, señalando que la falta de soporte inicial fue el principal obstáculo para su aprobación.
En cuanto a la renta del Palacio Municipal, el diputado de la Comisión de Hacienda expresó su opinión personal favorable, siempre y cuando se priorice la preservación del inmueble histórico y el beneficio ciudadano. Hizo un paralelismo con otros recintos históricos que ya se prestan para eventos, como la Casa Michoacán, aunque reconoció que el Palacio Municipal, al ser sede administrativa, tiene consideraciones distintas.
"Yo creo que en el caso, a ver, es un bien inmueble muy importante, histórico, que se tiene que preservar, que se tiene que cuidar. Si se toman todas y cada una de las condiciones para cuidarlo a cabalidad y que sea para bien de la ciudadanía, yo estoy a favor", enfatizó el diputado.
El presidente de la Comisión de Hacienda puntualizó que, si bien el alcalde tiene autonomía, la Ley de Ingresos es la única vía para autorizar cobros y emitir recibos oficiales. Respecto al esquema de donaciones, el diputado advirtió que, aunque jurídicamente podría ser viable, el alcalde asumiría la responsabilidad total, especialmente considerando que el Palacio Municipal es un bien preservado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
"En el caso de las donaciones, creo que sí se pudiera recibir como donaciones, pero les digo, él sería responsable de las situaciones. Ahora, es un inmueble que está preservado por el INAH, entonces también él tiene que ver todo eso", concluyó Anaya Orozco.
