Conflictos aludidos en narcomantas son ajenos a Morelia, asegura comisario

Agregó que esta es la segunda ocasión en que aparecen mantas firmadas por ese presunto grupo criminal, aunque hasta ahora no se han registrado detenidos por estos hechos. Sin embargo, recordó que de otros grupos que han colocado mensajes similares sí se han concretado detenciones, como ocurrió el año pasado, durante las festividades de Año Nuevo.

El comisario precisó que este tipo de reportes se canalizan a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que pueden configurarse dentro del delito de apología.