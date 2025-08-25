Conflictos aludidos en narcomantas son ajenos a Morelia, asegura comisario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las narcomantas colocadas en algunos puentes de Morelia tienen como objetivo generar ruido entre la población, pero no representan un riesgo directo para la seguridad de las y los morelianos, afirmó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.
En entrevista, el comisario explicó que los mensajes de dichas lonas hacían referencia a la pugna que se registra en la región de Tierra Caliente, particularmente en Tepalcatepec, problemática que, subrayó, es ajena a la capital michoacana.
Agregó que esta es la segunda ocasión en que aparecen mantas firmadas por ese presunto grupo criminal, aunque hasta ahora no se han registrado detenidos por estos hechos. Sin embargo, recordó que de otros grupos que han colocado mensajes similares sí se han concretado detenciones, como ocurrió el año pasado, durante las festividades de Año Nuevo.
El comisario precisó que este tipo de reportes se canalizan a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que pueden configurarse dentro del delito de apología.
Para finalizar, Alarcón Olmedo puntualizó que este supuesto grupo delictivo utiliza la capital michoacana con fines “publicitarios” para la colocación de narcomantas, al saber que lo que ocurre en Morelia tiene eco a nivel nacional.
RPO