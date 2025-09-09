Confirman que prepararán en Morelia la corunda más grande del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sabor de la tradición michoacana se hará presente en la décima edición de Mezcalmanía, con la elaboración de la corunda más grande del mundo, un platillo emblemático de la cocina purépecha que busca romper su propio récord.

La información fue confirmada por Rodrigo Gualoz, delegado en Michoacán del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, quien recordó que durante cinco años se ha preparado este monumental tamal triangular, considerado ya el más grande de Michoacán y del mundo.

La expectativa para esta edición es superar los 176 kilos en una sola pieza, alcanzados el año pasado.

La corunda se elaborará con una receta tradicional: maíz michoacano, relleno con queso de La Ruana, acompañado de rajas, y servida con la clásica salsa de jitomate y crema, como dicta la costumbre local.