Confirman labores de restauración en la Pila de los Patos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fuentes municipales confirmaron a este medio de comunicación que las labores de restauración en la Pila de los Patos, ubicada en el Bosque Cuauhtémoc, se realizarán próximamente.

Cabe señalar que este proyecto se mantiene pendiente desde la convocatoria 2024 del Presupuesto Participativo, en la cual resultó ganador junto con otras 10 propuestas, entre las que destacan pavimentaciones y techumbres.

Las labores de restauración en este espacio cobran relevancia, ya que la Pila de los Patos es uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la capital michoacana, al ser un sitio de recreación al que acuden de manera constante familias morelianas.