Confirman labores de restauración en la Pila de los Patos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fuentes municipales confirmaron a este medio de comunicación que las labores de restauración en la Pila de los Patos, ubicada en el Bosque Cuauhtémoc, se realizarán próximamente.
Cabe señalar que este proyecto se mantiene pendiente desde la convocatoria 2024 del Presupuesto Participativo, en la cual resultó ganador junto con otras 10 propuestas, entre las que destacan pavimentaciones y techumbres.
Las labores de restauración en este espacio cobran relevancia, ya que la Pila de los Patos es uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la capital michoacana, al ser un sitio de recreación al que acuden de manera constante familias morelianas.
No obstante, desde hace varios años la propia ciudadanía ha señalado la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, restauración y limpieza periódica, particularmente para conservar en buen estado el espacio y proteger a los más de 30 patos que habitan la zona.
Al respecto, el gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, afirmó en entrevista que se trata de un proyecto que se ha mantenido pendiente desde hace algunos años.
“Realmente no tengo mucha información, pero se tiene un proyecto pendiente del Presupuesto Participativo para mejorar la imagen o una parte de la Pila de los Patos (…)”, indicó.
