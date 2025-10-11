¡Confirmado! Videomapping regresa este sábado a Plaza Valladolid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras haber sido suspendido por labores de mantenimiento técnico, el espectáculo de videomapping en Plaza Valladolid sí se realizará esta noche, así lo informó la página oficial de Turismo Morelia MX.
La nueva función fue anunciada a través de redes sociales, donde se confirmó que el show regresará con una función programada para las 21:30 horas, en su sede habitual: la fachada del Templo de San Francisco, en la emblemática Plaza Valladolid.
Este espectáculo audiovisual combina animación, luz, sonido y narrativa para proyectar pasajes históricos, leyendas y elementos culturales de Michoacán, convirtiéndose en una de las atracciones favoritas de visitantes y habitantes de la capital.
Cabe recordar que el espectáculo de luces en la Catedral de Morelia también se llevará a cabo este sábado a las 21:00 horas, por lo que se invita al público a disfrutar de ambas experiencias en el Centro Histórico de la ciudad.
