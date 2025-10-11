¡Confirmado! Videomapping regresa este sábado a Plaza Valladolid

Este espectáculo audiovisual combina animación, luz, sonido y narrativa para proyectar pasajes históricos, leyendas y elementos culturales de Michoacán, convirtiéndose en una de las atracciones favoritas de visitantes y habitantes de la capital.

Cabe recordar que el espectáculo de luces en la Catedral de Morelia también se llevará a cabo este sábado a las 21:00 horas, por lo que se invita al público a disfrutar de ambas experiencias en el Centro Histórico de la ciudad.

BCT