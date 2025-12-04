¡Confirmado! Moenia llegará a Morelia, checa fecha y precio de boletos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! La banda mexicana Moenia, referente del synth pop y la electrónica en español, se presentará en Morelia el próximo 7 de febrero de 2026 como parte de su #EstamosBienTour.

El concierto se llevará a cabo en el Palacio del Arte a las 9:00 de la noche, según anunció el grupo a través de sus redes sociales, en una publicación donde etiquetan al vocalista Alfonso Pichardo y confirman que la capital michoacana es parte de su gira.

🎟️ Boletos ya disponibles

Las entradas ya pueden adquirirse en línea a través de la plataforma BlueTicket.

Los precios y zonas son los siguientes: