¡Confirmado! Moenia llegará a Morelia, checa fecha y precio de boletos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! La banda mexicana Moenia, referente del synth pop y la electrónica en español, se presentará en Morelia el próximo 7 de febrero de 2026 como parte de su #EstamosBienTour.
El concierto se llevará a cabo en el Palacio del Arte a las 9:00 de la noche, según anunció el grupo a través de sus redes sociales, en una publicación donde etiquetan al vocalista Alfonso Pichardo y confirman que la capital michoacana es parte de su gira.
🎟️ Boletos ya disponibles
Las entradas ya pueden adquirirse en línea a través de la plataforma BlueTicket.
Los precios y zonas son los siguientes:
VIP: $2,116.50
Periqueras: $2,116.50
Oro: $1,882.40
Barrera: $1,586.00
Plata: $1,295.00
General: $821.60
📀 Un regreso esperado
Con más de 30 años de trayectoria, Moenia es considerada una de las bandas pioneras de la electrónica en México. Entre sus temas más conocidos destacan “Manto Estelar”, “Morir Tres Veces”, “No Dices Más” y “Déjame Entrar”. Su propuesta sonora continúa vigente y conecta con varias generaciones.
El tour “#EstamosBienTour” ha recorrido diversas ciudades del país con una producción audiovisual renovada y una selección de clásicos combinados con su material más reciente.
SHA