¡Confirmado! Liberación y Los Fredy’s animarán festejo del natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que los grupos Liberación y Los Fredy’s serán los encargados de animar la tradicional Noche Moreliana, que se celebrará el próximo 29 de septiembre, como parte de los festejos por el Natalicio de Don José María Morelos y Pavón.

“Para el día 29 de la noche, tenemos preparado al grupo Liberación y Los Fredy’s, que son grupos de música mexicana que le gusta a la gente. Esperamos que todo mundo se prepare para vivir una gran noche moreliana”, expresó el edil en entrevista.

Aunque aún no se han confirmado los horarios específicos del evento, el alcalde aseguró que próximamente se darán a conocer todos los detalles logísticos, como la hora de inicio y puntos de acceso.

“Más adelante vamos a dar los datos de a qué hora empiezan, a qué hora es la cita, pero den por hecho que tendremos bailongo en esta noche moreliana el día 29”, añadió.

Los festejos del natalicio del prócer independentista Don José María Morelos y Pavón forman parte del calendario cívico-cultural de la capital michoacana y buscan fortalecer la identidad histórica y la convivencia comunitaria, con actividades artísticas abiertas a todo público.

