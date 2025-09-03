¡Confirmado! Christian Nodal dará el Grito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El corazón de México latirá en Michoacán este 15 de septiembre de 2025, cuando el cantante Christian Nodal se presente en el Centro Histórico de Morelia como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.
El anuncio fue confirmado por el Gobierno de Michoacán, que informó que el intérprete de éxitos como “De los besos que te di” y “Ya no somos ni seremos” será el encargado de poner el ambiente en una de las noches más significativas para el país.
La actuación de Nodal se suma al programa de actividades culturales, artísticas y gastronómicas que se preparan para las Fiestas Patrias 2025, con el objetivo de reunir a miles de asistentes en el primer cuadro de la capital michoacana.
Con su estilo de regional mexicano, Christian Nodal promete un espectáculo inolvidable que combinará música, tradición y celebración nacional, haciendo vibrar el corazón de Michoacán en la conmemoración de la Independencia.
El evento se llevará a cabo en el marco de la tradicional ceremonia del Grito, que cada año reúne a familias locales y visitantes de distintos puntos del país en la ciudad de Morelia.
mrh