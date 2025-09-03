¡Confirmado! Christian Nodal dará el Grito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El corazón de México latirá en Michoacán este 15 de septiembre de 2025, cuando el cantante Christian Nodal se presente en el Centro Histórico de Morelia como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

El anuncio fue confirmado por el Gobierno de Michoacán, que informó que el intérprete de éxitos como “De los besos que te di” y “Ya no somos ni seremos” será el encargado de poner el ambiente en una de las noches más significativas para el país.

La actuación de Nodal se suma al programa de actividades culturales, artísticas y gastronómicas que se preparan para las Fiestas Patrias 2025, con el objetivo de reunir a miles de asistentes en el primer cuadro de la capital michoacana.