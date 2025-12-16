Confirma FGE detención de docente universitario en Morelia; lo acusan de violación durante asesorías

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante el mes de septiembre del presente año, cuando el detenido, quien se desempeñaba como docente universitario, brindaba asesorías académicas a la víctima en su oficina. En ese contexto, se aprovechó y la atacó sexualmente.

Tras la denuncia presentada, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y, una vez integrados los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue concedida por un Juez de Control y ejecutada mediante un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Morelia, donde se localizó al detenido.

El investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, a efecto de que se determine su situación legal conforme a derecho.

