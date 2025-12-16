Confirma FGE detención de docente universitario en Morelia; lo acusan de violación durante asesorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, cumplimentó una orden de aprehensión -mediante cateo- en contra de Roberto “N”, presunto responsable del delito de violación, cometido en agravio de una joven.
De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante el mes de septiembre del presente año, cuando el detenido, quien se desempeñaba como docente universitario, brindaba asesorías académicas a la víctima en su oficina. En ese contexto, se aprovechó y la atacó sexualmente.
Tras la denuncia presentada, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y, una vez integrados los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue concedida por un Juez de Control y ejecutada mediante un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Morelia, donde se localizó al detenido.
El investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, a efecto de que se determine su situación legal conforme a derecho.
