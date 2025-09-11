Confía Ayuntamiento de Morelia en qué concierto de Nodal se realice con orden y respeto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las supuestas iniciativas en redes sociales para lanzar “jitomatazos” durante el concierto de Christian Nodal en Morelia, el próximo 15 de septiembre, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, confió en que el evento se desarrolle con orden y respeto.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario municipal señaló que, aunque existe libertad de expresión para manifestar inconformidades sobre la presentación del cantante de regional mexicano —relacionadas con su vida privada—, estas no deben escalar a una agresión.

“Esperemos que todo se lleve a cabo con mucho orden, tranquilidad y respeto, con seguridad. Hay libertad de expresión, pero esperemos que esto no llegue a ninguna manifestación de violencia, de agresión en contra de nadie”, sostuvo.