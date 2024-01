Confía Alfonso Martínez obtener respaldo para su precandidatura del PAN, PRI y PES

Precisó que sigue la negociación y que se sujetará a los tiempos que marcan los partidos políticos, “la semana que entra abren los registros en Acción Nacional y esperaremos las convocatorias y las reglas de cada uno” y señaló que seguirán en diálogo con el Revolucionario Institucional y con el PES.

A pregunta expresa de la observación de los electorales, expresó, “yo creo en los órganos electorales, los defendí, luché porque prevalezcan (…) voy a seguir creyendo, sé que voy a ser observado, como todos, esto no me preocupa, ayer o antier tuvimos presencia de cinco o seis del integrantes del INE a petición de Morena y me acerqué a saludarlos y les dije que podrán darse cuenta de que es respetuoso de la ley”.

Añadió que va a “trabajar muy duro, el doble porque quiero dejar patente que he respetado mi palabra de hasta el 2024 hablar de temas electorales, y por eso estoy en día inhábil en las oficinas del PRD, y procuraré todo esto hacerlo en momentos inhábiles para respetar las normas, aunque la esencia de la reelección es la continuidad, y se puede hacer campaña o entrar en un proceso, incluso, sin pedir licencia pero siendo respetuoso de los recursos públicos”.

En ese sentido afirmó que será respetuoso de sus tiempos como presidente municipal.

Asimismo, aseveró que “ha quedado demostrado que la continuidad es buena para cualquier proyecto, que primero verá si queda elegido como precandidato de los diversos partidos y con base en ello, si logramos, ya valoramos y hablaremos de lo que sigue. Mientras que dijo que evaluará la posibilidad de pedir o no, licencia, porque la ley no obliga".

Por otra parte, dijo que confía en que su decisión fue tomada con base en la opinión de su familia pero también las estadísticas y en la aprobación ciudadana por lo que se dio cuenta que “sería un error no participar”, y que las evaluación positiva es gracias al equipo que le acompaña en donde hay excelentes priistas, panistas y perredistas.

SHA