Confía Alfonso Martínez, discusión de altura en comisiones sobre presupuesto de Morelia

Por parte de Salas Valencia, aseguró que la postura de las y los integrantes de las comisiones en cuestión es generar la mejores condiciones financieras a los municipios y no bloquear a los ayuntamientos que no pertenezcan al proyecto de la 4T, así como para los temas que el gobierno de Michoacán marque como prioritario en materia de presupuesto.

"Nosotros no estamos en la posibilidad de estar bloqueando todo lo que se presente, tanto el gobierno del estado quisiera que participáramos de manera particular, no estamos cerrados a esa posibilidad, desde ahí podríamos tener algún acuerdo que nos permita transitar con mejores condiciones a nuestros ayuntamientos, y por supuesto que la capital del estado tenga mejores condiciones. Estaremos muy al pendiente", dijo.

Este martes, a través del coordinador de alcaldes, Manuel Gálvez, se hizo el llamado a que los recursos del estado no se politicen, especialmente el Fortapaz, fondo encaminado a la seguridad de los municipios.

AML