Conexión en colonia Ríos Mexicanos mejorará el suministro de agua en la zona: Adolfo Torres

Esta acción responde al compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y del director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, para atender de manera inmediata las necesidades de las colonias que presentan desabasto, mientras se equipa el pozo de La Morita, que será la fuente permanente de abastecimiento para esta área.

“Sabemos la importancia que tiene el agua en cada hogar, por eso trabajamos para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Esta conexión es una medida temporal, pero garantiza que las familias de Ríos Mexicanos cuenten con el servicio mientras concluimos la habilitación del nuevo pozo”, destacó Adolfo Torres Ramírez, director general del Ooapas.