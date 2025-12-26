Conductora resulta lesionada tras volcar su camioneta en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer resultó lesionada tras la volcadura de una camioneta en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, ubicada en la zona norte de la capital michoacana, informaron fuentes policiales y de rescate.

El percance se registró durante la mañana de este viernes sobre la calle Mezquital, casi esquina con la calle Los Gigantes, y fue reportado por algunos vecinos al número de emergencias 911.