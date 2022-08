Conductora de Uber da su versión; muestra pruebas y aclara que sigue laborando

"Buen día, yo soy JULIETA (...) dentro de la publicación en la que me acusan de robar las cosas de la señora Elizabeth Sosa explico como pasaron realmente las cosas y muestro pruebas al respecto", inició.

-Buenos días Julieta, ¿cómo pasaron las cosas con la usuaria? Ella asevera que te contactó y no hubo respuesta, de ahí derivó la acusación…

-"Las situación sucedió de la siguiente manera: La señora Elizabeth Sosa solicitó un viaje para pasajeros (Uber x), sin informar que contaba con muchas bolsas para transportar, en ese caso debió utilizar el servicio de paquetería (Uber flash).

Al momento de llegar al lugar me hizo esperar mucho tiempo ya que no se decidía si subía sus bolsas con ropa ya que el auto es pequeño, yo le comenté que podíamos intentarlo y si cabían todas no había problema. Subió 2 bolsas negras grandes a la cajuela, y 4 o 5 bolsas más en la parte trasera de los asientos, dejando libre sólo el asiento del copiloto.

Ya que se iba a trasladar junto con sus dos hijos menores de edad no era posible que se subirán en el asiento libre, deja comentó que se iría en combi al destino. Ya que sólo a los usuarios les llega información sobre la cantidad a pagar por el viaje le comenté que a mí la aplicación no me mostraba esa información. Ella me pagó la cantidad de $30 pesos comentando que ese era el costo del viaje.

Le pregunté si habría alguien en el lugar de destino para recibir sus cosas a lo que me dijo que sí, que se encontraba su tía en el lugar de destino y ella las iba a recibir.

Comencé el viaje y al momento de llegar al destino espere mucho tiempo a que saliera si supuesta tía, la cual nunca se presentó, y la señora Elizabeth tampoco llegó al lugar de destino ni se comunicó conmigo en ningún momento, por lo que le mandé un mensaje por medio de la aplicación para informarle que no se presentó nadie al lugar, además de comentarle que baje sus bolsas en el domicilio indicado, mensaje que recibió pero nunca contesto.

Dado que no obtuve respuesta consulte el total del viaje, el cuál era de $40 pesos, le mandé un mensaje informando que se quedarían $10 pesos pendientes de pago ya que ella sólo pago $30 Después de eso cerré el viaje y me retiré del lugar".