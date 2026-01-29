Conductor sin gasolina recibe ayuda de Seguridad Vial en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en Morelia protagonizaron un noble acto al ayudar a un conductor que se quedó sin combustible.

De acuerdo al reporte, los elementos se hicieron presentes en el lugar y empujaron el automóvil para garantizar la seguridad en las vialidades y evitar posibles accidentes.