Morelia

Conductor sin gasolina recibe ayuda de Seguridad Vial en Morelia

Elementos empujaron el automóvil para garantizar la seguridad en las vialidades y evitar posibles accidentes
Conductor sin gasolina recibe ayuda de Seguridad Vial en Morelia
FB/ Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en Morelia protagonizaron un noble acto al ayudar a un conductor que se quedó sin combustible.

De acuerdo al reporte, los elementos se hicieron presentes en el lugar y empujaron el automóvil para garantizar la seguridad en las vialidades y evitar posibles accidentes.

La acción de los oficiales es un recordatorio de que la seguridad vial va más allá de multas y sanciones; se trata también de asistir y brindar apoyo a quienes lo necesiten en momentos de apuro.

SHA

seguridad vial
Ayuda policial

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com