Conducían de forma sospechosa y los detienen con droga en Calzada La Huerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un operativo de vigilancia en el sector Independencia, elementos de la Policía de Morelia, en coordinación con otras corporaciones, detuvieron a un hombre y una mujer que viajaban a bordo de un vehículo con conducción irregular sobre Calzada La Huerta.
Según el reporte oficial, al realizar la inspección correspondiente, los agentes localizaron sustancias ilícitas al interior del vehículo. Por este motivo, ambas personas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades competentes.
La acción fue parte del esquema de vigilancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia.
“La coordinación interinstitucional permite actuar con firmeza y legalidad para proteger a la ciudadanía”, destacó la corporación en sus redes sociales.
SHA