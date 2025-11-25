Condena Alfredo Ramírez agresividad contra Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó las recientes posturas agresivas en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego del video que mostró un grupo musical durante un concierto y con la imagen de la mandataria nacional el día que fue víctima de acoso sexual.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Casa Michoacán, el mandatario estatal afirmó que han aumentado las agresiones contra la presidenta, sin embargo, acotó que es menester no solo defender a la jefa del ejecutivo por ser presidenta, sino por su calidad de mujer.