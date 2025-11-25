Condena Alfredo Ramírez agresividad contra Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó las recientes posturas agresivas en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego del video que mostró un grupo musical durante un concierto y con la imagen de la mandataria nacional el día que fue víctima de acoso sexual.
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Casa Michoacán, el mandatario estatal afirmó que han aumentado las agresiones contra la presidenta, sin embargo, acotó que es menester no solo defender a la jefa del ejecutivo por ser presidenta, sino por su calidad de mujer.
"El los últimos días hemos notado una gran agresividad contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contra la primer mujer presidenta de la República en 200 años, y creo que es menester necesario y urgente no solo defenderla por se presidenta sino por su calidad de mujer".
Ramírez Bedolla afirmó que todas las campañas de violencia contra las mujeres se reflejan en la presidenta de México, y apuntó que eso no lo pueden permitir: "Vimos en últimos días como en un espectáculo público se le hizo fácil a un cantante, Fidel Rueda, pero en sus vídeos que proyectaba con IA, proyectó la agresión física en contra de la presidenta y eso no lo podemos permitir".
Finalmente, agregó que la derecha y ultraderecha no le perdona a la cuarta transformación haber impulsado a una mujer para que llegara a la presidencia de México, tampoco la elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados a través del voto directo mismo en el que apuntó, hay paridad.
Por último, mencionó que él será el último gobernador hombre en Michoacán, y que su sucesora será una mujer. En medio del discurso reiteró que deben defender sus derechos y no dar un paso atrás a lo que han logrado durante estos años.
BCT