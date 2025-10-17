Concurso de conchas, pan de muerto y un baguette gigante este fin en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante del pan, este fin de semana tienes una cita imperdible en la Plaza Valladolid, donde se celebrará la XXIV Feria del Pan Michoacán 2025 con concursos, exhibiciones y delicias para todos los gustos.
Del 17 al 19 de octubre, el corazón del Centro Histórico de Morelia se llenará de aroma a pan recién horneado, música tradicional y actividades para toda la familia. Aquí te dejamos los imperdibles:
Viernes 17
Concurso a la mejor concha | 6:00 p.m.
Sábado 18
Concurso al mejor pan de muerto | 6:00 p.m.
Domingo 19
Demostración y degustación de baguette gigante | 5:00 p.m.
Concurso al mejor pan de sal | 6:00 p.m.
Además, el estado invitado este año es Aguascalientes, que participará con su tradicional “torta de albañil”.
Las actividades comienzan desde las 9:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m., por lo que hay tiempo suficiente para recorrer, probar y disfrutar de este mosaico de formas, olores y sabores.
