Concluyen "Las Cañas" con saldo de tres heridos por pirotecnia y un intento de robo: Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un accidente de pirotecnia y el intento de robo a un vehículo particular cercano a la zona de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, concluyó la edición 2025 de "Las Cañas", afirmó el comisionado de Seguridad en la capital michoacana, Juan Pablo Alarcón Olmedo.
De acuerdo con el funcionario, no hubo mayores problemas en la actividad, que duró aproximadamente 15 días, pues inició el 20 de noviembre y terminó el 12 de diciembre, después de la celebración de la Virgen de Guadalupe. No obstante, tres peregrinos resultaron heridos por la explosión de un cohetón y un carro tuvo un cristal roto.
De acuerdo con las autoridades, al menos tres personas resultaron afectadas tras el cohetón que explotó cuando una peregrinación iba rumbo al Templo San Diego y por la avenida Francisco I. Madero, cerca de la fuente de Las Tarascas; uno de los marchantes tuvo que ser atendido en un hospital de la capital.
Posterior a lo hecho, la Policía Morelia afirmó que detuvo a un hombre que presuntamente estuvo involucrado en la explosión del cohetón y quedó a disposición de las autoridades, aunque la corporación no informó sobre otros incidentes parecidos a este o cuestiones mayores.
Respecto al auto con el cristal roto, Juan Pablo Alarcón Olmedo afirmó a este medio que fue un intento de robo. Sin embargo, la corporación de Policía Municipal logró frustrar el delito y no hubo mayores daños a la unidad; cabe mencionar que en celebraciones anteriores los vecinos de la zona han reportado robos o asaltos.
"En este año no tuvimos ningún reporte, de ninguna denuncia de esa incidencia, solo se atendió o se frustró un intento de robo, sí alcanzaron a romper el cristal, pero no robaron ningún objeto", Juan Pablo Alarcón Olmedo.
En cuanto a la derrama económica, el encargado de Mercados Municipales, Marco Antonio Garibay González, refirió que hasta el momento no cuentan con el dato de la derrama económica, y esperan que en los próximos días se haga el recuento.
