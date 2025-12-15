Concluyen "Las Cañas" con saldo de tres heridos por pirotecnia y un intento de robo: Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un accidente de pirotecnia y el intento de robo a un vehículo particular cercano a la zona de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, concluyó la edición 2025 de "Las Cañas", afirmó el comisionado de Seguridad en la capital michoacana, Juan Pablo Alarcón Olmedo.

De acuerdo con el funcionario, no hubo mayores problemas en la actividad, que duró aproximadamente 15 días, pues inició el 20 de noviembre y terminó el 12 de diciembre, después de la celebración de la Virgen de Guadalupe. No obstante, tres peregrinos resultaron heridos por la explosión de un cohetón y un carro tuvo un cristal roto.