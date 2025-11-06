Concluye obra civil del estacionamiento del Mercado Independencia; restan ajustes de otras áreas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra civil y la supervisión del estacionamiento del Mercado Independencia ya concluyeron por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, informó el titular de la dependencia, Juan Fernando Sosa Tapia, quien añadió que lo que resta por finalizar corresponde a trabajos de otras áreas municipales, como Servicios Públicos.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario respecto al atraso en el término de esta obra, ya que, de acuerdo con declaraciones previas de autoridades municipales, se esperaba que estuviera lista para finales de octubre (después de distintos aplazamientos).

Sin embargo, a casi una semana de noviembre, los comerciantes aún no han podido utilizar el estacionamiento ni los locales que fueron rehabilitados tras el incendio registrado hace más de dos años.

Sobre el tema, Sosa Tapia recalcó que la obra civil ya culminó: “Faltan algunos acotamientos que hace la propia concesionaria, pero por parte de Obras Públicas ya se limpió la zona y se cumplieron los trabajos; lo que resta es un tema que está viendo la Secretaría de Servicios Públicos en el tema del reacomodo de las áreas”, señaló.

En este tenor, comentó que lo que se rehabilitó y supervisó fue la parte del estacionamiento, y añadió que lo que falta por concluir sería el tema eléctrico, que corre a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, la cual indicó que también realiza otros trabajos integrales en el recinto.

Sobre el estacionamiento, el funcionario recalcó que existe una responsiva estructural, así como un dictamen de Protección Civil, por lo que lo único pendiente sería el cierre de la licencia de construcción.