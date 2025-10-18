Concluye Morelia Lab y rompre su propio récord con más de 78 mil beneficiarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de tres días de intensa actividad, el evento Morelia Lab llevado a cabo en la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, rompió su propio récord de audiencia, con un total de 78 mil 857 personas que presenciaron o tuvieron alguna participación.

El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, expresó estar muy contento por los resultados obtenidos con Morelia Lab, ya que en esta ocasión fueron más de 78 mil las personas que presenciaron, siguieron de manera virtual las transmisiones de las conferencias o escucharon el evento.