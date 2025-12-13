Concluye Gobierno de Morelia operativo de limpieza por Fiestas Guadalupanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, concluyó con éxito el operativo especial de limpieza implementado con motivo de las Fiestas Guadalupanas, el cual inició desde la noche para garantizar que la ciudad amaneciera limpia y en condiciones óptimas para la ciudadanía y visitantes.

Como resultado de la jornada emprendida por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se retiraron un total de 567 toneladas de residuos generados por los miles de asistentes que acudieron al Santuario de la Virgen de Guadalupe y zonas aledañas.

El director de Residuos Sólidos, Edgar Eduardo Cabrera Guevara, informó que en el operativo participaron 120 trabajadoras y trabajadores, organizados en turnos matutino, vespertino y nocturno, quienes llevaron a cabo labores de barrido, recolección y limpieza profunda.

Para el desarrollo de las acciones se utilizaron 28 unidades de recolección, así como maquinaria especializada que incluyó barredoras mecánicas, una retroexcavadora y un minicargador, lo que permitió agilizar el retiro de residuos y la atención de los puntos con mayor acumulación.