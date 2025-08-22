Concluye exitoso Primer Curso de Verano Sidemm 2025

Asimismo, reconoció el esfuerzo del Sistema DIF Morelia, encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, y el director, José Manuel Álvarez Lucio, por promover este tipo de actividades de manera regular cada verano, atendiendo las necesidades de las familias y priorizando el bienestar de la niñez.

Por su parte, el secretario general del Sidemm, Ernesto Santamaría Reyes, celebró el éxito de este curso, que contó con la participación de 85 niñas y niños, concluyendo con saldo blanco y un ambiente de diversión y aprendizaje. Santamaría destacó el compromiso conjunto con el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el DIF Morelia para promover el deporte y la convivencia familiar.

Durante la clausura, se entregaron reconocimientos a las y los participantes, así como al equipo multidisciplinario que los acompañó durante el curso. El evento también contó con la presencia especial del exjugador de Monarcas Morelia, Heriberto Ramón Morales, quien motivó a los pequeños a seguir practicando el deporte de su elección, destacando los beneficios para su salud física y su desarrollo personal.

El Ayuntamiento de Morelia, en conjunto con el Sidemm y el DIF, reafirma así su compromiso con la niñez y las familias morelianas, promoviendo actividades que fortalezcan la salud, la unión familiar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.