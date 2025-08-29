Concierto Sinfónico de Música Mexicana encenderá el orgullo patrio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las fiestas patrias, la Banda Sinfónica Viento Nuevo presentará la primera edición del Concierto Sinfónico de Música Mexicana, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre en el Teatro Ocampo de Morelia.

La función dará inicio a las 19:30 horas y contará con la participación de solistas invitados de gran nivel, como la soprano Liliana Aguilasocho Acosta y los trompetistas Kevin Joel Talavera Razo y Francisco Javier Cira Sánchez, bajo la dirección del maestro Antonio Altamirano Corona.

Durante el concierto se interpretarán temas emblemáticos de grandes compositores mexicanos, en un programa que busca encender el orgullo y la identidad nacional a través de la música.

La entrada general tendrá una cuota de recuperación de $180 pesos y el acceso al recinto estará disponible desde 30 minutos antes del inicio del evento.

Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Boletia en el enlace concierto-sinfonico-de-musica-mexicana.boletia.com o bien reservarse vía WhatsApp al 443 213 8448.