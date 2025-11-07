Concierto para otras manos, cine con inclusión y música en Ciudad Universitaria

La función, de entrada libre, se llevará a cabo a las 16:00 horas en el edificio C-6 de Ciudad Universitaria, en colaboración con el Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas (CADI) de la UMSNH.

Este evento es una muestra de cine inclusivo, ya que contará con audiodescripción, Lengua de Señas Mexicana y subtitulado descriptivo, con el objetivo de hacer el cine accesible a personas con discapacidad visual o auditiva.

El documental narra la historia de David, un joven con brazos cortos, manos con cuatro dedos y audición limitada, quien sueña con ser pianista como su padre, José Luis. A pesar de las dudas familiares, David demuestra su talento y perseverancia, culminando su historia al estrenar, en plena pandemia, un concierto para piano y orquesta compuesto especialmente para él.

Cine para otras manos ha sido nominado al Ariel 2025, y forma parte de los esfuerzos del cine mexicano por visibilizar historias de diversidad funcional y superar las barreras físicas desde el arte.